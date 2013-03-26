Фюле: Хорватія повністю готова до вступу в ЄС

Це заявив сьогодні в Загребі на урочистому засіданні хорватського уряду єврокомісар з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Як повідомляють РІА «Новости», висновок зроблено за підсумками моніторингу на відповідність Хорватії критеріям Євросоюзу. Останніми були закриті кілька так званих "глав" переговорного досьє, найскладніші для виконання - про ринкову конкуренцію, правосуддя, зовнішню політику і політику безпеки, права і свободи людини.

"Все це означає не тільки розширення ЄС, але й посилення власне організації Європейського союзу", - заявив Ш.Фюле.

За словами прем'єр-міністра Хорватії Зорана Мілановіча, тепер країна ставить нову мету - за 2,5 роки виконати всі умови для вступу в зону Шенгенської угоди.

Офіційний діалог з Брюсселем про членство в ЄС Загреб розпочав у 2005 році. Хорватія стане 28 членом ЄС і другою республікою колишньої Югославії (після Словенії), яка увійде в Союз.