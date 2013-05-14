ЗМІ: «Снігових терористів» оголосили у розшук

Київській міліції вдалось встановити особи трьох підозрюваних у закиданні народних депутатів України сніжками біля будівлі Верховної Ради 2 квітня.

Як повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на прес-службу київської міліції, тепер правоохоронці розшукують трьох молодих людей у віці орієнтовно від 18 до 25 років.

У міліції також нагадали, що ввечері 2 квітня у київську міліцію звернулася народний депутат України Ірина Горіна (фракція Партії регіонів) із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції.

За фактом хуліганських дій щодо народного депутата столична міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 346 КК України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).