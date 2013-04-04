В опозиції вважають, що «сніжний терор» спеціально намагаються повіситини на неї
Відповідальність за інцидент зі сніжками під Верховною Радою навмисно намагаються повісити на опозицію.
Так вважає народний депутат від ОО «Батьківщина» Андрій Сенченко.
«Те, що відбувалося під Радою, ці сніжки, я не знаю, кого вони там травмували, але ось ці слова, які в спину жінкам кидали, насправді - це хамство і неподобство. Те, що опозиція цього не організовувала - це очевидно, те, що опозицію намагаються призначити відповідальною за це - теж очевидно», - заявив Сенченко в ефірі «5 каналу».
«Але потрібно ще одну складову взяти - ту агресію, яка сьогодні є у громадян по відношенню до української влади, це явно простежується. І ті люди, які не кидали сніжки, але не заступилися за представників влади - це мовчазний прояв цієї агресії», - додав опозиціонер.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася депутат від ПР І. Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.
Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду.
Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Лідер опозиції Арсеній Яценюк заявив 3 квітня, що опозиційні партії не маю жодного стосунку до нападників.
3 квітня міліція для надання пояснень в якості свідків до Печерського районного управління викликала двох осіб, які за даними ВО "Свобода", були на мітингу і належать до числа її прихильників.
Опозиціонери заявили, що їхніх прихильників намагались "схилити до співпраці".