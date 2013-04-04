В опозиції вважають, що «сніжний терор» спеціально намагаються повіситини на неї

Так вважає народний депутат від ОО «Батьківщина» Андрій Сенченко.

«Те, що відбувалося під Радою, ці сніжки, я не знаю, кого вони там травмували, але ось ці слова, які в спину жінкам кидали, насправді - це хамство і неподобство. Те, що опозиція цього не організовувала - це очевидно, те, що опозицію намагаються призначити відповідальною за це - теж очевидно», - заявив Сенченко в ефірі «5 каналу».

«Але потрібно ще одну складову взяти - ту агресію, яка сьогодні є у громадян по відношенню до української влади, це явно простежується. І ті люди, які не кидали сніжки, але не заступилися за представників влади - це мовчазний прояв цієї агресії», - додав опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася депутат від ПР І. Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду.

Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Лідер опозиції Арсеній Яценюк заявив 3 квітня, що опозиційні партії не маю жодного стосунку до нападників.

3 квітня міліція для надання пояснень в якості свідків до Печерського районного управління викликала двох осіб, які за даними ВО "Свобода", були на мітингу і належать до числа її прихильників.

Опозиціонери заявили, що їхніх прихильників намагались "схилити до співпраці".