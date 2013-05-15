Власенко переконаний, що проти Тимошенко готують лжесвідка

Переконання в цьому в коментарі кореспондентові УНІАН висловив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

На його думку, Кириченко надавав прокурорам свої свідчення під тиском, в той час, коли його дружина перебувала в Лук’янівському СІЗО.

За відомостями Власенка, після надання свідчень проти Тимошенко проти цього свідка та його дружини були закриті кримінальні справи, Кириченку були повернуті грошові кошти та майно вартістю «десятки мільйонів доларів».

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«Цей «ключовий» свідок, очевидно, не був би визнаний надійним свідком у жодному суді світу. Людина десять років тому в американському суді й будучи допитаним українською Генеральною прокуратурою за присутності співробітників американської прокуратури, жодного разу не згадала Тимошенко в контексті вбивства Щербаня. Жодного разу, я це офіційно заявляю», - сказав Власенко.

«Тепер раптом через 10 років його дружину захоплюють заручником, і раптом слідчий, незважаючи на рішення суду, змінює міру запобіжного заходу й випускає її після двох місяців і дев’яти днів у Лук’янівському СІЗО. Він раптом випускає її на підписку про невиїзд. Й у цей час її чоловік, пан Кириченко, з Америки дає свідчення. Потім раптом її відпускають за кордон, в Америку, й усі справи проти неї закривають. Потім раптом усі справи проти пана Кириченка закривають. Потім раптом пану Кириченку повертаються грошові кошти й майно на десятки мільйонів доларів. Потім раптом він починає давати свідчення проти Тимошенко, чого він ніколи не говорив», - наголосив захисник.

Власенко також висловив переконання, що захист і обвинувачення у справі про вбивство Щербаня знаходяться в нерівних умовах. Зокрема, захисникам Тимошенко й досі прокуратура не видала протоколів допитів Кириченка.

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«Слідству відомі всі протоколи допитів Кириченка, захисту досі вони не видані. Слідство спілкувалося з паном Кириченком як мінімум кілька разів, захист не спілкувався з ним жодного разу. Це очевидно, що сторони знаходяться в нерівних умовах. Це людина, яку готують до лжесвідчення. Плюс захисту нічого не дають, плюс у захисту немає можливості підготуватися, плюс Юлію Володимирівну Тимошенко, про дії якої завтра буде свідчити Кириченко, не допускають до суду», - наголосив Власенко.

На думку захисника, у справах проти Тимошенко «КПК просто ігнорується і слідством, і судом».