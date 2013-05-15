Москаль каже, що влада стягує з регіонів всі внутрішні війська до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав депутат від “Батьківщини” Геннадій Москаль.

“Зібрали всю техніку з усієї України і терміново ремонтують дорогу по Грушевського, знімають асфальтне покриття. При тому що всі дороги в Україні у вкрай тяжкому стані”, - сказав він.

Крім того, зазначив Москаль, у день проведення опозиційної акції заплановано також інші акції, у тому ж самому місці, зокрема із залученням дітей.

“Дозвіл отримала акція по легалізації наркотиків. На розгляді знаходиться заявка про гей-парад”, - сказав він.

Також депутат нагадав, що на 18 травня у Києві Партія регіонів запланувала проведення антифашистського маршу.

“Головам обласних державних адміністрацій дано завдання привезти певну кількість людей для участі в антифашистському марші, а також збирають проплачених Партією регіонів учасників антифашистського маршу. Також готується група провокаторів”, - заявив Москаль і додав, що в областях дана вказівка не випускати автомобілі, які везуть учасників акції “Вставай, Україно!”.

За словами Москаля, “фактично всі внутрішні війська стягуються в Київ з усіх регіонів України”.