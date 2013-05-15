Опозиція вимагає негайного закриття всіх справ проти Тимошенко

«Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» наполягають на негайному закритті всіх сфабрикованих проти Юлії Тимошенко справ. Про це йдеться в спільній заяві опозиційних сил щодо рішення Європейського суду з прав людини, оприлюдненій на сайті «Баьківщини».

У заяві, зокрема, вказується, що «30 квітня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі Юлії Тимошенко. Суд встановив, що у випадку Юлії Тимошенко було грубо порушено Європейську конвенцію з прав людини. Європейський суд з прав людини визнав, що її перебування за ґратами є “свавільним та незаконним”. Європейський суд дійшов висновку, що Юлію Володимирівну позбавлено волі “не з метою допровадження до компетентного судового органу через підозру у вчиненні нею правопорушення, а з інших підстав”. Суд прямо зазначив, що справа Юлії Тимошенко подібна до справи Юрія Луценка».

В опозиції зазначають: «єдиною і справжньою причиною для позбавлення Юлії Тимошенко волі стало її переслідування як жорсткого опонента режиму Януковича. Це очевидно для переважної більшості громадян України, для світової громадськості. Згідно з нещодавніми соціологічними опитуваннями,70% громадян України вважають, що саме Янукович тисне на суди і правоохоронні органи у справах Юлії Тимошенко та інших політв’язнів».

«Лише той, хто не вміє читати, не бачить імперативної і недвозначної вимоги негайно звільнити Юлію Тимошенко згідно з чіткою правовою позицією ЄСПЛ. Саме так вердикт суду зрозуміли не лише українська опозиція, громадськість, правозахисники й юристи, але й міжнародна спільнота. Після рішення ЄСПЛ з усіх провідних столиць світу пролунали аргументовані заклики якнайшвидше звільнити Юлію Тимошенко із ув’язнення і гарантувати при цьому її повернення до повноцінного, нічим не обмеженого політичного життя, включно з участю у виборах», - наголошується в заяві.

«Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» також ініціюють притягнення як мінімум до дисциплінарної відповідальності слідчих і суддів, неправомірність та незаконність дій яких щодо Юлії Тимошенко відтепер встановлено Європейським судом.

Три опозиційні політичні сили наполягають на негайному закритті всіх сфабрикованих проти Тимошенко справ, наголошується в документі, підписаному головою фракції “Батьківщина” у Верховній Раді Арсенієм Яценюком, головою фракції “УДАР” Віталієм Кличком і головою фракції ВО “Свобода” Олегом Тягнибоком.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.