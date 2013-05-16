Близько тисячі львівських "фронтовиків" спробують дістатися Києва

Про це повідомив кореспонденту УНІАН в.о. голови Львівської обласної організації політичної партії „Фронт змін”, депутат Львівської обласної ради Микола Кадикало.

„18 травня у Києві представники Львівської обласної організації „Фронту змін” візьмуть активну участь в акції опозиційних сил. До Києва виїдуть члени партії, депутати-„фронтовики” місцевих рад Львівщини, а також прихильники нашої політичної сили. Вже близько тисячі представників і прихильників „Фронту змін” від Львівщини висловили бажання виїхати до Києва”, - повідомив Микола Кадикало.

Він також зазначив, що „виїзди відбудуться зі Львова і районів області, навіть якщо будуть чинитися перепони, „ремонтуватися дороги” і зупинятимуть автобуси”.

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Як повідомляв УНІАН, на 18 травня у Києві заплановано проведення масштабної акції опозиції „Вставай, Україно!”

15 травня народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, що влада планує перекрити під'їзди до Києва, щоб не пустити людей на акцію «Вставай, Україно!».

"Говорячи про мітинг 18-го в Києві - надходить цікава інформація з областей. У напрямку до Києва всі дороги й республіканські траси з вечора 17 травня - будуть перекриті нарядами ДАІ. Кожна така "засідка" реагуватиме на всі засоби пересування від маленького мікроавтобуса до туристичного великого автобуса», - зазначив він.

«Працює система розпізнавання, паролів - щоб пропустити правильних трудящих на Київ - мітингувати проти "оскаженілих фашистів" - і не пустити «баламутів», які їдуть на акцію "Вставай, Україно!". А пропустити треба: Полтавська область - 3000 людей, Сумська 2500, Харківська 3500... Працівники водоканалів, тепломереж, комунальних служб. Куди ж без вчителів», - додає Аваков.