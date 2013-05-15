В опозиції заявляють, що влада розставила засідки на під'їздах до Києва

В опозиції заявляють, що влада планує перекрити під'їзди до Києва, щоб не пустити людей на акцію «Вставай, Україно!».

Зокрема, про це народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

«Говорячи про мітинг 18-го в Києві - надходить цікава інформація з областей. У напрямку до Києва всі дороги й республіканські траси з вечора 17 травня - будуть перекриті нарядами ДАІ. Кожна така "засідка" реагуватиме на всі засоби пересування від маленького мікроавтобуса до туристичного великого автобуса», - зазначив він.

«Працює система розпізнавання, паролів - щоб пропустити ПРавильних трудящих на Київ - мітингувати проти "оскаженілих фашистів" - і не пустити «баламутів», які їдуть на акцію "Вставай, Україно!". А пропустити треба: Полтавська область - 3000 людей, Сумська 2500, Харківська 3500... Працівники водоканалів, тепломереж, комунальних служб. Куди ж без вчителів», - додає Аваков.

«Ось таке єднання трудящих. Влада, незважаючи на всю ліберальну розпущеність нашого соціального протесту – боїться. А я просто запрошую: приходьте 18-го травня на Європейську площу в Києві. Не за Юлю або Яценюка, Луценка або Кличка - за себе приходьте!», - підкреслив депутат.