Болгарські далекобійники заблокували кордон з Туреччиною

На ВКПП «Капітан Андрієво» утворилася 3-кілометрова черга з вантажівок, яка до кінця дня може стати 10-кілометровою, повідомляє newsbg.ru.

Водії заявляють, що протест може продовжитися кілька днів до вирішення проблем.

Водії заявляють, що митна влада Туреччини постійно чіпляється до болгарських водіїв, і вони змушені кілька днів проводити на турецькому кордоні, що призводить до зриву поставок товарів, за які перевізники змушені платити штрафи.

Тільки за останні два дні турецькі митники затримали близько 20 болгарських автомобілів без пояснення причини.

Протестувальники наполягають на вільному доступі. І заявляють, що блокуватимуть кордон до тих пір, поки не буде підписано документ, в якому Туреччина гарантує, що не застосовуватиме спеціального ставлення до болгарських товарів.