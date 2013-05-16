У день мітингу опозиції із трьох областей до Києва не їздитимуть автобуси – «Наступ»

У Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях у суботу, 18 травня, до 15.00 не їздитимуть приміські автобуси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВК “Наступ”.

За інформацією активістів чернігівського обласного осередку «Наступу», 18 травня з цих областей до 15.00 не курсуватимуть автобуси сполученням на Київ.

Автоперевізники відмовляються коментувати ситуацію, однак водії зазначають, що транспортним компаніям погрожують забрати ліцензії на перевезення у разі виходу на маршрут у суботу. Окрім того, в цих областях спостерігаються посилені наряди ДАІ та міліції, які масово перевіряють автобуси щодо маршруту їхнього пересування, йдеться у повідомленні.

На думку голови ВК “Наступ” Руслана Секели, влада зробить усе для того, щоб не допустити кількісної переваги учасників акції опозиці у Києві, оскільки розуміє, що вона може стати безстроковою та зламати нинішній режим.

Нагадаємо, 18 травня на Європейській площі в Києві відбудеться мітинг у рамках всеукраїнської акції «Вставай, Україно!». Одночасно з акцією опозиції під егідою Партії регіонів відбуватиметься акція «Всеукраїнський антифашистський марш «У Європу - без фашистів!».