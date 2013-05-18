Янукович: рух до Європи – це наполеглива праця

Про це йдеться у зверненні Президента України до співвітчизників з нагоди Дня Європи.

Як відзначає Янукович, «сьогодні ми відзначаємо День Європи. Це свято єднає нас з усіма народами континенту та символізує європейський вибір України. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стане основним підґрунтям для подальшого руху нашої держави у цьому напрямі. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС сприятиме модернізації національної економіки, відкриттю нових ринків для вітчизняних товарів і послуг, залученню іноземних інвестицій і, головне, – створенню нових робочих місць та підвищенню добробуту наших співгромадян».

За словами Президента, наше пріоритетне завдання – максимальна лібералізація візового режиму для українців. На цьому шляху вже досягнуто успіху, і він переконаний, що в недалекій перспективі громадяни України зможуть подорожувати до держав ЄС без віз.

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«Водночас ми маємо усвідомлювати, що рух до Європи – це наполеглива праця. На євроінтеграційні процеси спрямовані масштабні й комплексні реформи, в основі яких демократичні цінності та соціальна справедливість. Вірю, що лише єдність та духовна сила, що об’єднують українців, здатні утвердити європейський вибір нашого народу. З Днем Європи вас!», - йдеться у зверненні Президента України.