Сьогодні в Києві відбудеться святкування Дня Європи

Київська влада та організатори масових акцій домовились розвести заходи в часі та місці проведення. Такої домовленості було досягнуто сьогодні на спеціальній нараді у КМДА, яка походила під керівництвом заступника голови КМДА Олександра Пузанова та за участю представників різних організацій і політичних партій, які подали заявки про проведення заходів 18 травня, коли у столиці проходитиме святкування Дня Європи.

За інформацією директора Департаменту суспільних комунікацій КМДА Марини Хонди, загалом у Києві планується проведення масових акцій більш як 30 заявниками.

У центрі мають намір провести акції 16 організаторів, серед яких великі політичні сили та громадські організації різного спрямування.

Зокрема, ВО “Батьківщина” подала три заявки на проведення акцій у центрі міста з кінцевим мітингом на Софійській площі. Кожна заявка має різні маршрути руху. Заявлено загалом 30 тис. учасників.

Партія регіонів хоче залучити 50 тис. осіб і провести захід за маршрутом, який розпочнеться від музею Великої Вітчизняної війни до Європейської площі (по вулиці Грушевського).

“Наступ” подав 4 заявки, у кожній з яких вказано по 5 тис. учасників, а місця проведення вказано різні, у тому числі це Європейська, Софійська та Михайлівська площі.

“Спільна справа” хоче вивести 15 тис. осіб на Софійську площу; “Молодь, громада, влада” так само 15 тис. осіб планує залучити до акції на Михайлівській площі; “Молоді регіони” планують вивести 20 тис. осіб на Європейську площу; “Ліга слов’янської молоді” - 15 тис. на Софійську площу; “Спас” - 10 тис. на Європейську площу з ходою від станції метро “Арсенальна” по вулиці Грушевського.

У ході наради після обговорення заявок ВО “Батьківщина” та Партії регіонів було погоджено організаторами, що буде перерва у 45 хвилин між тим, як Європейську площу буде звільнено представниками “Батьківщина”, і тим, коли на це місце для проведення своєї акції прийдуть представники Партії регіонів.

Тобто, колона, організована ВО “Батьківщина”, збиратиметься на Європейській площі з 8.00, а до 12.15 завершить тут свій захід, після чого рушить на Софійську площу, де заплановано провести головну частину акції.

Міська влада, зі свого боку, проведе переговори з організаторами авто-шоу про звільнення частини проїжджої частини Хрещатика для безперешкодного пересування колони з Європейської площі в напрямку Майдану Незалежності, звідки вона підніметься на Софійську площу по вулиці Михайлівській.

Представники Партії регіонів прийдуть на Європейську площу не раніше 13.00, що підтвердив представник організатора цього заходу.

У свою чергу, представник організаторів заходу “Ліга слов’янської молоді” повідомив про намір перенести запланований на Софійській площі захід в інше місце. Воно буде узгоджено найближчим часом.

Представник “Спасу” зазначив, що учасники їхньої акції не заважатимуть проведенню акцій інших організацій та політичних сил. Так само представник “Наступу” вважає, що ніяких сутичок учасники їхніхз заходів не провокуватимуть і не піддаватимуться на них.

Загалом, за даними КМДА, згідно з усіма заявками, у масових акціях передбачено участь більше 100 тис. осіб по всьому місту.

Пузанов на нараді висловив сподівання, що досягнуті домовленості будуть дотримані й усі акції пройдуть спокійно і всі зможуть реалізувати свої плани.

Заступник начальника Управління громадської безпеки МВС України Сергій Бойко повідомив журналістам, що для забезпечення правопорядку на вулиці міста вийде не менше тисячі міліціонерів.