Хрещатик від Європейської площі до Майдану огороджують турнікетами
Хрещатик від Європейської площі до Майдану Незалежності огороджують турнікетами, аби підготувати територію для проведення ралі.
Як передає кореспондент УНІАН, чоловік, який відвантажує ці турнікети із вантажівки МАN пояснив, що це робиться з тим, аби підготувати територію для проведення ралі.
За його словами, ралі пройде після того, як опозиція від Європейської площі пройде до Софійської площі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, опозиція планує як і раніше йти від Європейської площі через Хрещатик повертаючи біля Майдану Незалежності до Софійської площі.
Як відомо, раніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк не виключав, що буде задіяно інший маршрут в разі перекриття частини Хрещатику від Європейської площі до Майдану Незалежності.
Тоді передбачалося, що прихильники опозиції підуть від Європейської площі вверх по вулиці Грушевського, а потім з переходом на вулицю Інститутську попри Банкову і попри Майдан Незалежності до Софійської площі.