Хрещатик від Європейської площі до Майдану огороджують турнікетами

Як передає кореспондент УНІАН, чоловік, який відвантажує ці турнікети із вантажівки МАN пояснив, що це робиться з тим, аби підготувати територію для проведення ралі.

За його словами, ралі пройде після того, як опозиція від Європейської площі пройде до Софійської площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, опозиція планує як і раніше йти від Європейської площі через Хрещатик повертаючи біля Майдану Незалежності до Софійської площі.

Як відомо, раніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк не виключав, що буде задіяно інший маршрут в разі перекриття частини Хрещатику від Європейської площі до Майдану Незалежності.

Тоді передбачалося, що прихильники опозиції підуть від Європейської площі вверх по вулиці Грушевського, а потім з переходом на вулицю Інститутську попри Банкову і попри Майдан Незалежності до Софійської площі.