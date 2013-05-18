В центрі Києва відбулася бійка між бійцями «Беркуту» та активістами «Свободи» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, бійці “Беркуту”, які відтіснили групу невідомих осіб, які напали на свободівців, потім розвернулися в колону і почали відтісняти представників “Свободи”, які намагалися перекинути бойову розвідувально-дозорну машину, яка невідомо звідки з’явилась у центрі міста.

Між представники “Свободи” та “Беркуту” зав’язалася сутичка, свободівці почали вигукувати на адресу міліції “Ганьба”.

Як передає інший кореспондент УНІАН з місця події, вулиця Велика Житомирська заблокована працівниками спецпідрозділу “Беркут”, які не пропускають учасників акції “Вставай, Україно!” по Софійській площі.

Наразі на Михайлівській площі біля початку вулиці Велика Житомирська знаходиться близько 300 співробітників спецпідрозділу “Беркут” із спецтехнікою, гумовими кийками, бронежилетами та касками.

Як зазначають очевидці події, конфлікт розпочався після того, як учасники акції “Вставай, Україно!” заблокували рух бронетранспортера, до якого було прикріплено муляж моркви. Очевидці зазначають, що “Беркут” відсторонив мітингувальників від БТР, а потім повністю заблокував їхній рух по вулиці Велика Житомирська. Наразі мітингувальники акції із прапорами ВО “Свобода” викрикують “Ганьба!” та намагаються пройти через блокаду правоохоронців.