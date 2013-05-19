В інциденті з побиттям журналістки ПР звинувачує опозицію

Партія регіонів вимагає від правоохоронних органів та Генеральної прокуратури України негайно знайти винних в побитті журналістки «5 каналу» Ольги Сніцарчук і фотографа Влада Соделя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, винні «повинні понести суворе, але справедливе покарання».

«Опозиція не змогла забезпечити нормальні умови для роботи представників засобів масової інформації під час проведення свого мітингу. В результаті постраждала знімальна група «5 каналу», у тому числі і парламентський кореспондент Ольга Сніцарчук», - наголошується в повідомленні.

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На думку ПР, представники ЗМІ не повинні ставати жертвами протистояння і вуличної агресії.

«Ми повинні об'єднати зусилля всіх, хто вважає свободу слова базовим принципом демократії, щоб забезпечити нормальну роботу журналістів зокрема - їхній фізичний захист», - зазначили в партії.

«Партія регіонів завжди відстоювала свободу слова, виступала за надання журналістам можливості безперешкодно займатися своєю професійною діяльністю. Ми упевнені, що винні будуть знайдені в найближчий час, оскільки це питання честі правоохоронних органів», - йдеться в заяві.