Опитування: Рейтинги Кличка і Януковича зрівнялися

Про це свідчать результати соцдослідження компанії GfK Ukraine у квітні 2013 року в межах Регулярного дослідження електоральних настроїв населення.

Якби вибори президента відбулися наступної неділі, то 16% українців віддали б свої голоси за Віктора Януковича та ще 16% - за Віталія Кличка.

При цьому рейтинг Кличка зріс на 6% порівняно з березнем, тоді як рейтинг Януковича залишився без змін, повідомляє Українська правда.

Юлія Тимошенко отримала б 9% голосів, Олег Тягнибок – 5%, а Арсеній Яценюк – 3%.

Рейтинг Кличка покращився у Києві (до 17% у квітні з 9% у березні), західному регіоні (29% проти 18%), центральному (21% проти 13%) та північному (18% у квітні проти 8% у березні). Одночасно у цих регіонах, за винятком північного, погіршилися показники Арсенія Яценюка.

Якщо б в другий тур президентських виборiв вийшли Кличко та Янукович, то 38% українців проголосували б за Кличка, 19% – за Януковича. 24% респондентів не пішли б на вибори, ще 19% не змогли дати відповіді на це питання.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися у наступні вихідні, то 17% респондентів проголосували б за партію Кличка "Удар", що на 3% вище березневого показника. За Партію регіонів віддали б свої голоси 16% опитаних, за "Батьківщину" – 11%, за "Свободу" – 8%, а за КПУ – 4%.

Дослідження проводилося в межах Регулярного дослідження електоральних настроїв населення на основі Омнібусу GfK Ukraine протягом 3-23 квітня 2013 року. Загальна вибірка опитування складає 1000 респондентів у віці старше 16 років на місяць.

Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю. Максимальна похибка – 3,1%.

Українська правда