Доповідь Захарченка про події 18 травня не дослухали

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав після того, як на вимогу депутатів від опозиції у сесійній залі показали відео, на якому було чітко видно, що міліціонери не втручалися, коли на вулицях Києва прихильників опозиції під акції «Вставай, Україно!» супроводжував бронетранспортер з макетом моркви та людиною, переодягненою в костюм кролика, а також те, що коли молодики із специфічною зовнішністю розпочали бійку, міліція спочатку стояла осторонь.

У залі лунали звинувачення міністра в тому, що він говорить неправду.

Також на відео було чітко видно, що з бронетранспортера спускався працівник міліції, а Захарченко пояснив це тим, що він хотів транспортний засіб відправити на штрафмайданчик. Після цих слів опозиціонери почали сміятися.

Після цього Рибак зазначив, що оскільки ніхто нікого не хоче слухати, то він оголошує перерву, і розгляд питання, тобто заслуховування інформації міністра внутрішніх справ України щодо подій під час проведення масових заходів в м. Києві 18 травня, завершено.