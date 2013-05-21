Захарченку не важливо, що бойовики тренуються у спортзалі МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на засіданні парламенту

Перед цим лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що дивним є те, що міністр внутрішніх справ України “рекламує якусь заяву Вадима «Румуна», що нібито його найняла опозиція”.

Він зазначив, що опозиція неодноразово повідомляла вподовж двох років міліцію про так зване “білоцерківське злочинне угруповання”.

За його словами, саме молодики зі специфічною зовнішністю і спортивній формі “брали участь у зриві виборів до місцевих рад, зокрема, у Василькові”.

“Це саме ті “спортивні журналісти”, які брали участь у силових акціях на різних дільницях”, - наголосив Тягнибок.

За його словами, зокрема, вони зривали вибори в Боярці, Вишневому, Обухові, а також брали участь у виселенні вчительки з Печерська Ніни Москаленко.

“Ці люди більш як два роки тренуються на базі спортзалу міжрайонного управління Міністерства внутрішніх справ України в Білій Церкві”, - підкреслив Тягнибок.

У відповідь Захарченко зазначив: “Хто де займається і в якому спортзалі, це взагалі немає ніякого відношення до справи”.

Він додав, що необхідно “закінчувати на мітинг людей за гроші наймати”.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що Партія регіонів забезпечить людям, які приїдуть 18 травня до Києва на антифашистський марш, безкоштовний проїзд і видасть їм «добові».