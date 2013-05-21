Опозиція хоче послухати ще й голову ГПУ і СБУ

Під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком представники опозиційних фракцій вимагали заслухати в четвер генерального прокурора України та голову СБУ і така домовленість досягнута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що опозиція вимагає виступу генпрокурора у парламенті з інформацією про стан дотримання законодавства України. Він додав, що оскільки ГПУ “здійснює нагляд над Міністерством внутрішніх справ України”, повинна дати “чітку відповідь, що відбувалося в МВС, хто був організатором і чому міліція не діяла (йдеться про події 18 травня — УНІАН)”.

Він зазначив, що відповідний проект постанови внесений на розгляд парламенту і в четвер після створення ТСК, що має бути розглянуте першим питанням, має бути запрошений генпрокурор до ВР.

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Яценюк наголосив, що також Партія регіонів бореться з так званими фашистськими організаціями, тому опозиція вимагає, щоб “Партія регіонів назвала чіткий перелік тих організацій, з якими вони борються. А задля цього ми звернулися з вимогою щодо запрошення до стін ВР голови СБУ на предмет наявності чи відсутності в Україні фашистських організацій, ксенофобської діяльності в Україні, а також на предмет антитерористичних заходів, які начебто проводилися 18 травня підрозділами СБУ”.

Яценюк наголосив також на тому, що СБУ має відповісти з приводу прослуховувань телефонів народних депутатів України, враховуючи нинішню заяву лідера фракції “Свобода” Олега Тягнибока.

Яценюк попросив Рибака, щоб він підтвердив досягнення таких домовленостей сьогодні у нього в кабінеті. Рибак зазначив, що стосовно створення ТСК та інформації генерального прокурора домовленості є. В той же час наголосив, що не було ніяких домовленостей про інформацію голови СБУ, а лише він звернувся з листом з приводу заяв Тягнибока про прослуховування телефонів народних депутатів.