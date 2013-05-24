Азаров вважає, що євроінтеграції не зашкодить, якщо Україна спостерігатиме в МС

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Ми сподіваємося на позитивне вирішення цього питання. У разі позитивного вирішення президентів буде підписано відповідну угоду, і це ніяк не позначиться на наміченому на листопад підписанні Угоди про асоціацію з ЄС", - написав Азаров на своїй сторінці.

На тему: Бойко розповів, коли Україна може стати спостерігачем в МС

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі і Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача у МС. Очікується підписання документа з цієї теми. Проте офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.