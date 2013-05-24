Бойко розповів, коли Україна може стати спостерігачем в МС

Про це віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю «5 каналу», повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єра.

Він також відзначив, що Меморандум про надання Україні статусу спостерігача у Митному союзі направлено на поглиблення співпраці.

«Меморандум, який було затверджено урядом, направлений на поглиблення співпраці. А коли буде ухвалено рішення Вищою Євразійською економічною радою про внесення до статуту організації статусу спостерігача, ми претендуватимемо на те, щоб стати спостерігачем... Ми хочемо стати на першому етапі спостерігачем, щоб подивитися всі плюси і мінуси, які там є, і оцінити ситуацію”, - відзначив Бойко.

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Віце-прем'єр підкреслив, що Україна дуже зацікавлена у поглибленні співпраці з МС. За його словами, сьогодні Україна і Росія обговорюють питання співпраці в авіабудуванні і космічній сфері, і це може стати прикладом секторальної співпраці з країнами Митного союзу, насамперед з Росією.

«Саме з Росією найбільш глибока співпраця в оборонному комплексі, в космічній галузі. Я вважаю, що це початок нової фази діалогу, і сподіваюся, що він буде успішним для обох країн», - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача у Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно обстоювати свої інтереси у Митному союзі.

29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі і Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача у МС. Очікується підписання документа з цієї теми. Однак офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.