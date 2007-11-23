У НУ-НС звинувачують Богатирьову в порушенні регламенту

Народний депутат, член фракції НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК називає грубим порушенням регламенту Верховної Ради оголошення перерви у роботі парламенту до 29 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, питання щодо визначення дати проведення нового засідання мало виноситися на голосування.

Головуюча на сьогоднішньому засіданні ВР член фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА «грубо порушила регламентні норми, оскільки це робиться тільки шляхом голосування», - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК вважає за необхідне скликати засідання Підготовчої групи, аби з’ясувати до кінця ситуацію, що склалася.

Він також припустив, що Р.БОГАТИРЬОВА саме у такий спосіб закрила засідання ВР і перенесла його на 29 листопада, оскільки якби це питання було поставлено на голосування, то фракціям Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина не вистачило б голосів для ухвалення рішення.