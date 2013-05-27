Хайсера Джемілєва, підозрюваного у вбивстві, затримали (відео)

Про це повідомила РІА Новости начальник прес-служби Кримського управління МВС України Ольга Кондрашова.

Співрозмовниця агентства не стала називати прізвище підозрюваного, посилаючись на формальну заборону, що діє в Україні. Однак прізвище Джемілєва вже багаторазово назвали кримські ЗМІ і представники міської влади Бахчисарая.

"Та людина, про яку всі говорять, затримана і проведе цю ніч в умовах несвободи", - сказала Кондрашова.

Вона підтвердила, що вбивство сталося в Бахчисараї в будинку, де живе один із синів депутата - Хайсер Джемілєв. Повідомити інші подробиці інциденту вона відмовилася.