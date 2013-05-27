Хайсера Джемілєва, підозрюваного у вбивстві, затримали (відео)
21:21, 27 травня 2013Політика
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Сина депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва, що вважається лідером кримських татар, затримали у понеділок за підозрою у вбивстві з мисливської зброї жителя Бахчисарая.
Про це повідомила РІА Новости начальник прес-служби Кримського управління МВС України Ольга Кондрашова.
Співрозмовниця агентства не стала називати прізвище підозрюваного, посилаючись на формальну заборону, що діє в Україні. Однак прізвище Джемілєва вже багаторазово назвали кримські ЗМІ і представники міської влади Бахчисарая.
"Та людина, про яку всі говорять, затримана і проведе цю ніч в умовах несвободи", - сказала Кондрашова.
Вона підтвердила, що вбивство сталося в Бахчисараї в будинку, де живе один із синів депутата - Хайсер Джемілєв. Повідомити інші подробиці інциденту вона відмовилася.
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