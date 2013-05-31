Рибак каже, що ніхто не буде перекроювати області, - «це балачки»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування Чернігівської області.

“Все це балачки. Кожен депутат має свою думку”, - сказав Рибак.

На його думку, така ініціатива колись, може, і буде розглянута, але наразі це питання не на часі.

“Я ні разу, скільки зустрічався з Президентом, з прем’єр-міністром, ні разу це питання не обговорювали”, - зазначив спікер.

Як повідомлялося, народний депутат від Партії регіонів Сергій Гриневецький виступає за територіальну реформу, що передбачає 8 територіально-адміністративних утворень замість 24 областей.