Рибак каже, що ніхто не буде перекроювати області, - «це балачки»
17:39, 31 травня 2013Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак називає “балачками” ініціативу про створення 8 територіально-адміністративних утворень замість 24 областей.
Рибак думає, що питання не на часі
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування Чернігівської області.
“Все це балачки. Кожен депутат має свою думку”, - сказав Рибак.
На його думку, така ініціатива колись, може, і буде розглянута, але наразі це питання не на часі.
“Я ні разу, скільки зустрічався з Президентом, з прем’єр-міністром, ні разу це питання не обговорювали”, - зазначив спікер.
Як повідомлялося, народний депутат від Партії регіонів Сергій Гриневецький виступає за територіальну реформу, що передбачає 8 територіально-адміністративних утворень замість 24 областей.
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