Бойко впевнений, що одностатеві шлюби об'єднають владу та опозицію

Про це заявив віце-прем'єр Юрій Бойко в ефірі Шустер LIVE, повідомляє Українська правда.

"Я вам скажу, що нас об'єднує – і владу, і опозицію. І де ми з вами, мабуть, можемо порушити закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики. От я впевнений на 100%, що якщо ЄС буде наполягати на прийнятті ВР закону про одностатеві шлюби, то і влада, і опозиція буде голосувати проти", - сказав він.

Як відомо, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов назвав знущанням над киянами гей-парад у День міста.

Водночас "свободівців" ображали спроби провести гей-парад ("Марш рівності"), "який мав на меті пропаганду збочення".