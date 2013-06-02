Яценюк «проінспектував» дільниці у Василькові (фото)

Про це заявив лідер парламентської фракції ВО "Батьківщина" Арсеній Яценюк, відвідавши у Василькові штаб єдиного кандидата в мери міста від опозиції Сергія Сабова, повідомили у прес-службі "Батьківщини".

Сабов розповів про зафіксовані спостерігачами від опозиції порушення на виборчих дільницях.

Також Яценюк разом із Сабовим побували на кількох виборчих дільницях, пише Українська правда.

Зокрема, на 73-й дільниці спостерігачі від опозиції розповіли про грубе порушення виборчого законодавства: виявилося, що бюлетенем літньої жінки, яка прийшла на дільницю, вже проголосували.

Як повідомляють представники опозиції, аналогічні випадки та інші порушення зафіксовані й на інших дільницях Василькова.

Також Яценюк побував у тервиборчкомі, де поспілкувався із секретарем виборчої комісії, яка працювала в ТВК 2010 року, і попередив її про відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Як зауважив Яценюк, склад виборчої комісії у Василькові той самий, що й 2010 року, коли тут не допустили до місцевих виборів "Батьківщину" та "Фронт Змін".

Окрім того під час переїзду до однієї з дільниць у школі №7 Яценюк зупинився біля машин, які стояли вздовж дороги разом із авто правоохоронців.

"Виявилося, що спостерігачі від опозиції виявили автомобілі, якими, ймовірно, здійснювалися "каруселі" - підвіз людей на дільниці. Представник правоохоронних органів запевнив Арсенія Яценюка, що міліція розбереться із цим інцидентом", - зазначили у прес-службі "Батьківщини".

Як відомо, вранці 2 червня на дільниці №321285 було заактовано перше порушення: голова ДВК самостійно відкрила сейф, але кількість бюлетенів не відповідає кількості виборців.

Спостерігачі повідомляють про численні порушення в ході голосування. Проте правоохоронці заявляють, що порушень не виявлено, а скарг від населення не надходило.