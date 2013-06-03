ПР заявляє про перемогу своїх кандидатів у мери в 6 містах

Як повідомляється на сайті ПР, представники партії здобули перемогу в Криму, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Так, на виборах мера Ялти більшість виборців підтримали кандидата від Партії регіонів, секретаря Ялтинської міської ради Сергія Ілаша.

На виборах у Береговому Закарпатської області перемогу здобув перший заступник міського голови Берегівської міської ради - Золтан Бабяк.

На виборах мера Василькова Київської області переміг голова Васильківської міської організації ПР Володимир Сабадаш.

На виборах у Алчевську Луганської області перемогу здобув перший заступник голови Алчевської міської ради Володимир Косюга.

Більшістю голосів мером Вознесенська в Миколаївській області обрано Віталія Лукова.

У Новодністровську Чернівецької області переміг кандидат від ПР Володимир Мельник.