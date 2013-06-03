ПР заявляє про перемогу своїх кандидатів у мери в 6 містах
На позачергових виборах міських голів 2 червня перемогли 6 кандидатів, які були висунуті й підтримані Партією регіонів.
Як повідомляється на сайті ПР, представники партії здобули перемогу в Криму, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській та Чернівецькій областях.
Так, на виборах мера Ялти більшість виборців підтримали кандидата від Партії регіонів, секретаря Ялтинської міської ради Сергія Ілаша.
На виборах у Береговому Закарпатської області перемогу здобув перший заступник міського голови Берегівської міської ради - Золтан Бабяк.
На виборах мера Василькова Київської області переміг голова Васильківської міської організації ПР Володимир Сабадаш.
На виборах у Алчевську Луганської області перемогу здобув перший заступник голови Алчевської міської ради Володимир Косюга.
Більшістю голосів мером Вознесенська в Миколаївській області обрано Віталія Лукова.
У Новодністровську Чернівецької області переміг кандидат від ПР Володимир Мельник.