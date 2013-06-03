Путін дав ордени двом українцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, нагороди присвоєні головному інженеру управління будівництва на майданчику АЕС «Куданкулан» (Індія) ЗАТ «Атомбудекспорт» Георгію Гавриленку і директору національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Титова» Національної академії аграрних наук України В’ячеславу Власову.

В указі Путина відзначається, що нагороди присвоєно «за великий внесок у зміцнення дружби і співпраці з Росією».