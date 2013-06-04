Опозиція вимагає змінити закон про ЦВК
Опозиція наполягає на невідкладній зміні закону про Центральну виборчу комісію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні Верховної Ради України.
“Ми чітко заявляємо, що в Україні має бути негайно змінено закон про ЦВК, змінений порядок формування ЦВК - кожна фракція повинна мати по одному представнику в ЦВК та один представник повинен бути делегований від позафракційних”, - підкреслив він.
Яценюк наголосив, що такі зміни в ЦВК повинні відбутися перед виборами Президента України і “забезпечити чесні вибори, а не фальшування виборів і утримання цього Президента при владі, не дивлячись на те, що він програє ці вибори”.
Він наголосив, що такою є вимога опозиції.
За його словами, голосування з приводу нових членів ЦВК має відбуватися після ухвалення такого закону.
Яценюк наголосив, що вчорашнє подання Президента щодо зміни голови ЦВК та подання нової кандидатури в ЦВК свідчить про те, що “в Адміністрації Віктора Януковича розробляється сценарій, як, програвши вибори Президента України, залишитись при владі”.
“В рамках цього сценарію основне завдання - це остаточне захоплення ЦВК. У них є досвід 2004 року, коли народ України проголосував проти Віктора Януковича, але ЦВК визнала його переможцем на президентських виборах. Так в 2015 році не буде”, - заявив Яценюк.
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Як повідомлялося, 3 червня Президент Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Володимира Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.
Також Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.