Опозиція вимагає змінити закон про ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні Верховної Ради України.

“Ми чітко заявляємо, що в Україні має бути негайно змінено закон про ЦВК, змінений порядок формування ЦВК - кожна фракція повинна мати по одному представнику в ЦВК та один представник повинен бути делегований від позафракційних”, - підкреслив він.

Яценюк наголосив, що такі зміни в ЦВК повинні відбутися перед виборами Президента України і “забезпечити чесні вибори, а не фальшування виборів і утримання цього Президента при владі, не дивлячись на те, що він програє ці вибори”.

Він наголосив, що такою є вимога опозиції.

За його словами, голосування з приводу нових членів ЦВК має відбуватися після ухвалення такого закону.

Яценюк наголосив, що вчорашнє подання Президента щодо зміни голови ЦВК та подання нової кандидатури в ЦВК свідчить про те, що “в Адміністрації Віктора Януковича розробляється сценарій, як, програвши вибори Президента України, залишитись при владі”.

“В рамках цього сценарію основне завдання - це остаточне захоплення ЦВК. У них є досвід 2004 року, коли народ України проголосував проти Віктора Януковича, але ЦВК визнала його переможцем на президентських виборах. Так в 2015 році не буде”, - заявив Яценюк.

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Як повідомлялося, 3 червня Президент Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Володимира Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.

Також Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.