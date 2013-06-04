У ЦВК назвали головних претендентів на місце Шаповала

Про це пише газета "КоммерсантЪ Украина" (№90 (1793), 04.06.2013) з посиланням на свої джерела.

Видання нагадує: у прес-службі Президента вчора ввечері повідомили, що Президент Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Володимира Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців. Термін роботи у виняткових випадках може бути подовжено на рік, але Президент такою можливістю не скористався.

Вчора ж Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка. Копиленко з 2002 року по сьогодні очолює Інститут законодавства Верховної Ради — ця організація фінансується з бюджету парламенту (у 2012 році на неї було виділено 9,5 млн грн).

Кандидатуру Копиленка ще має затвердити Верховна Рада. Партія регіонів, швидше за все, підтримає його призначення, розраховуючи на підтримку у відповідь, стверджують співбесідники видання.

Тим часом для успішного голосування з питання ротації у ЦВК парламентській більшості треба зломити опір опозиції, яка вже заявила, що подання Президента подане з порушенням законодавства. Згідно із законом про Центрвиборчком, глава держави, визначаючи кандидатуру члена ЦВК, зобов'язаний "враховувати пропозиції депутатських фракцій і груп, створених у поточному скликанні Ради", пише «КоммерсантЪ».

"Президент мав провести консультації з лідерами фракцій. Консультацій не було, тому ми просто не мали можливості подати свої пропозиції, і вони не були враховані", — сказав газеті народний депутат Валерій Карпунцов («УДАР»).

Джерело в "Батьківщині" також заявило виданню, що фракція не погодиться з ротацією і протидіятиме як призначенню пана Копиленка, так і відставці пана Шаповала.

Узгоджена позиція опозиційних фракцій поки не визначена, однак, зокрема, «УДАР» наполягає на повній ротації складу комісії.

Нового голову Центрвиборчкому члени комісії виберуть зі свого складу таємним голосуванням.

Джерела у ЦВК вважають, що найбільше шансів очолити комісію зараз у Охендовського і секретаря ЦВК Лукаш. Нагадаємо, обидва вони підтримують позицію Партії регіонів при голосуваннях у комісії.

"Якщо судити суто за професійними якостями, то шансів все ж більше у Михайла Охендовського. Залишається відкритим питання, чи вдасться членам комісії залишитися незалежними у своєму виборі, не піддатися на всі телефонні дзвінки, домовленості і рекомендації, які звучатимуть з боку", — заявив газеті «КоммерсантЪ» один з членів Центрвиборчкому на правах анонімності.

Семирічний термін повноважень обох названих кандидатів закінчується у 2014 році. Отже, якщо зараз ЦВК вдасться уникнути масштабної ротації, то все одно до чергових президентських виборів її склад потрібно буде істотно поновити, після чого знову провести вибори голови комісії.