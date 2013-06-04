Янукович у Сумах забив пенальті

В Україні необхідно готувати програму розвитку футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні з робочою поїздкою в Сумській області.

“Нам потрібні мотивації для дітей. Для того, щоб діти займалися спортом, для них треба створювати умови. Нам обов’язково треба готувати таку програму розвитку футболу в Україні. Таке рішення вже є, програма така готується”, - сказав Янукович.

Глава держава назвав Сумську область однією з лідерів у розвитку дитячого футболу.

“Те, що вона показує приклад іншим регіонам, безумовно, це також треба відзначати. І ми будемо віддячувати за це і організаторам, і головне - дітям”, - сказав Президент.

Глава держава оглянув обласний комунальний заклад Сумської обласної ради “Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа “Футбольний центр “Барса”.

Він поспілкувався з юними футболістами, подарував їм 60 м’ячів, написавши на них автографи, сфотографувався на пам’ять. Президент також забив пенальті у ворота дорослого голкіпера і побажав дітям стати чемпіонами.

Довідка УНІАН. Дитячий ФЦ “Барса” створений у травні 2012 року з метою популяризації дитячого футболу, залучення дітей та підлітків до занять футболом, а також виявлення талантів у Сумській області для подальшої передачі їх до професійних футбольних клубів України та Європи.

На сьогодні в закладі займається майже 800 дітей, навчання у ньому безкоштовне.