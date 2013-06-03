У Сумах обмежують рух транспорту: туди їде Янукович

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, за попередньою інформацією, глава держави ознайомиться з деякими соціальними, культурними та спортивними об'єктами, в т.ч. з центром підготовки юних футболістів «Барса».

У зв'язку із візитом Президента України в Сумах із 7.00 до 17.00 буде обмежено рух великогабаритного транспорту. Обмеження стосуватиметься вулиць: Кірова, Петропавлівська, 20 років Перемоги, Гагаріна, Привокзальна, Героїв Сталінграду, Леваневського, Металургів, Чорновола, Іллінська (частково), Баумана, Білопільський шлях, проспекту Шевченка і площі Театральна. Про обмеження руху пасажирського транспорту і маршрутних таксі не повідомляється.