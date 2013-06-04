Кандидат у мери Алчевська від КПУ вимагає перерахунку голосів

Як повідомив в інтерв'ю кореспондентові УНІАН сам Бебешко, у день виборів 2 червня були зафіксовані випадки порушення ст. 6 Закону про вибори і ст. 157 КК України, а, фактично, фальсифікації результатів виборчого процесу і вільного волевиявлення жителів міста.

У зв'язку з цим ним були подані заяви до міліції, прокуратури і міської виборчої комісії.

«Крім цього, виявилось, що попередні дані підрахунку голосів значно відрізняються від даних екзит-полу, проведеного у день виборів ГО «Донбас», що ставить під сумнів чесність і прозорість підбиття офіційних підсумків голосування», - сказав Бебешко.

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Він вважає, що алчевці мають право і повинні знати правду про результати виборів. «Сьогодні мною було подано скаргу до міської виборчої комісії на її ж бездіяльність. Комісія нічого не зробила для запобігання фальсифікаціям. Я вимагаю розкрити пакети з бюлетенями і провести перерахунок голосів!» - заявив комуніст.

Як повідомляв УНІАН, в Алчевську 2 червня відбулися позачергові вибори міського голови. За явки 22,34% найбільше число голосів одержав кандидат від Партії регіонів Володимир Косюга, за якого проголосували 50,95% виборців. Другий результат у комуніста Олександра Бебешка, який набрав 16,13% голосів.

Позачергові вибори міського голови Алчевська проводилися у зв'язку з тим, що попереднього мера Володимира Чуба було обрано народним депутатом України і він написав заяву про складання повноважень.