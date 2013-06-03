Кандидат у мери Новодністровська вважає вибори сфальсифікованими
Кандидат у мери Новодністровська Чернівецької області, представник Об’єднаної опозиції Руслан Панчишин вважає результати виборів у місті сфальсифікованими і подав дві скарги про порушення до місцевих правоохоронних органів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам колишній міський голова Новодністровська Панчишин.
Зокрема, за його словами, мав місце тиск на виборців, які працюють на Дністровській ГАЕС. Виборців під страхом звільнення з роботи примушували голосувати за представника Партії регіонів. Панчишин сам бачив, як на одній з дільниць ці виборці відмічалися у списку, який тримав представник ПР.
Кандидат від опозиції також розказав, що він зафіксував на дільниці невідомого чоловіка, у якого в папці вже були бюлетені з позначкою проти прізвища Володимира Мельника. Панчишин звернувся в міліцію, але наряд їхав годину, і “за цей час з’явилася група підтримки і вивела свою людину з дільниці”.
Панчишин каже, що після розгляду його заяв міліцією буде продовжувати доводити фальсифікації за допомогою правових процедур.
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Як повідомляв УНІАН, за інформацією ПР у Новодністровську Чернівецької області переміг кандидат від ПР Володимир Мельник.
Загалом на позачергових виборах міських голів, що відбулися 2 червня, перемогли 6 кандидатів, які були висунуті й підтримані Партією регіонів.
Зокрема, представники ПР здобули перемогу в Ялті, у Береговому (Закарпатська область), Василькові (Київська), Алчевську (Луганська), Вознесенську (Миколаївська) та Новодністровську (Чернівецька).