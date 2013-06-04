Турецькі протести вже обійшлися країні в $40 мільйонів

Про це заявив у вівторок у парламенті глава МВС Туреччини Муаммер Гюлер.

«За час заворушень збитку завдано 280 офісам і магазинам, шести державним установам, 106 поліцейським і 207 приватним машинам, 11 будівлям, що належить правлячій Партії справедливості і розвитку», - цитують його слова Ведомости.

Міністр також зазначив, що з початку протестів відбулося 603 демонстрації в 77 (з 81) провінціях Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, зараз у Туреччині тривають акції протесту через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксим в Стамбулі і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменній площі.

Протестувальників підтримали жителі багатьох провінцій Туреччини. Вони вимагають відставки уряду. У понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що за час заворушень поранення отримали 536 осіб, більше 2,3 тис. були затримані.

4 червня влада Туреччини принесли свої вибачення мітингувальникам. Віце-прем'єр країни заявив, що протести в Стамбулі почалися обгрунтовано.