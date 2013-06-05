Євросоюз вважає, що Україні вже підказали, як вирішити проблему Тимошенко

ЄС вважає, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) дає гарну можливість для розв’язання проблеми ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на конференції в Європарламенті щодо відносин Україна-ЄС представник Європейської служби зовнішніх дій Девід О'Салліван.

“Рішення Європейського суду надає гарну можливість для вирішення цього питання”, - сказав він.

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Представник європейської дипломатичної службі зазначив, що ЄС стурбований відсутністю в Україні чіткої стратегії у розв’язанні проблеми політично вмотивованих засуджень, зокрема, у справі Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2013 року Комісія при Президентові у питаннях помилування відхилила клопотання народних депутатів-жінок про помилування Тимошенко.

Довідка УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.