Беркут не пускає журналістів у Межигір'я (фото)

Близько 30 журналістів приїхали під резиденцію Президента України Віктора Януковича «Межигір’я», щоб перевірити виконання постанови суду про заборону проведення 6 червня акції представників засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, центральний в’їзд до резиденції охороняють понад 50 працівників міліції із спецзасобами (каски, гумові палиці та бронежилети).

До журналістів вийшов сільський голова Нових Петрівців Родіон Старенький, який зачитав відповідне рішення суду і наголосив, що проведення акції заборонено. “Ви всі порушуєте закон”, - сказав Старенький.

На це журналісти відповіли, що вони не учасники акції, а приїхали сюди за редакційним завданням, щоб перевірити виконання постанови суду.

Як відомо, Київський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції руху «Стоп цензурі» біля резиденції «Межигір'я» в День журналіста 6 червня. Суд у своєму рішенні ґрунтувався на листі Вишгородського райвідділу міліції про те, що проведення акції може призвести «до грубого порушення громадського порядку та безпеки учасників дорожнього руху».

Судовий позов подав сільський голова Нових Петрівців Старенький.

Аналогічні позови Старенький подавав у 2011 і 2012 роках. Тоді суд теж забороняв проводити акції, але журналісти все одно прибували до резиденції Президента контролювати, як виконується рішення суду.