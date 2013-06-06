Президент обіцяє реформувати Конституцію

У Вступному слові до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, Янукович наголошує, що «одним з важливих напрямів реформування стане робота над оновленням Конституції України. Необхідно усунути нечіткість принципу народовладдя, неефективність механізмів формування та відповідальності найвищих органів державної влади, створити реальні гарантії незалежності судів та прокуратури, встановити баланс повноважень між місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, який відповідатиме потребам сьогодення».

Для того, щоб на жодному з етапів конституційного реформування не знижувалася планка професійних вимог і громадянської відповідальності, продовжить роботу Конституційна асамблея, зазначив Президент. В її роботі нині беруть участь провідні науковці Національної академії наук України, галузевих академій, наукових установ і вищих навчальних закладів, представники громадянського суспільства та місцевого самоврядування, правозахисних організацій і незалежних експертно-аналітичних центрів, а також представники парламентських і позапарламентських політичних сил.