Богословська вважає, що опозиція не хоче виборів мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу у парламенті.

За словами Богословської, сьогоднішні дії опозиції у Верховній Раді свідчать саме про це.

“Зараз ми, влада, будемо намагатися запропонувати постанову про проведення виборів київського мера, і почувши це, опозиція перелякалася, бо скільки б вони не голосили, що вони хочуть йти на київські вибори, вони бояться цього, у них немає кандидата”, - вважає вона.

Богословська також розкритикувала опозицію за те, що вона, навіть не прочитавши, «поскладала книжки з видрукуваним посланням Президента України на трибуну парламенту».

«Опозиція взагалі вже втратила здоровий політичний глузд. Такого ніколи не було в Україні, навіть під час найтяжчого політичного протистояння в часи Помаранчевої революції. Ніколи такого не було, щоб послання Президента до Верховної Ради так нахабно клали, навіть не відкривши жодної сторінки”, - наголосила Богословська.

Вона переконана, що “опозиція деградує”. За її словами, опозиція продемонструвала, що “не вміє читати, бо навіть не відкрила цієї книжки”.