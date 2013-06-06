Богословська вважає, що опозиція не хоче виборів мера Києва
Народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська вважає, що опозиція не хоче виборів мера Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу у парламенті.
За словами Богословської, сьогоднішні дії опозиції у Верховній Раді свідчать саме про це.
“Зараз ми, влада, будемо намагатися запропонувати постанову про проведення виборів київського мера, і почувши це, опозиція перелякалася, бо скільки б вони не голосили, що вони хочуть йти на київські вибори, вони бояться цього, у них немає кандидата”, - вважає вона.
Богословська також розкритикувала опозицію за те, що вона, навіть не прочитавши, «поскладала книжки з видрукуваним посланням Президента України на трибуну парламенту».
«Опозиція взагалі вже втратила здоровий політичний глузд. Такого ніколи не було в Україні, навіть під час найтяжчого політичного протистояння в часи Помаранчевої революції. Ніколи такого не було, щоб послання Президента до Верховної Ради так нахабно клали, навіть не відкривши жодної сторінки”, - наголосила Богословська.
Вона переконана, що “опозиція деградує”. За її словами, опозиція продемонструвала, що “не вміє читати, бо навіть не відкрила цієї книжки”.