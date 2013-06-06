Янукович прибув з офіційним візитом до Сербії
12:52, 06 червня 2013Політика
397 0
Президент України Віктор Янукович прибув з офіційним візитом до Республіки Сербія.
Янукович відвідав Сербію
Візит відбувається на запрошення Президента цієї країни Томіслава Ніколича, повідомили УНІАН у прес-службі очільника держави.
У президентському палаці «Сербія» відбулася офіційна церемонія зустрічі Януковича і Ніколича.
Військовий оркестр виконав Державні Гімни України та Сербії. Глави держав оглянули стрій воїнів почесної варти.
Церемонія завершилась представленням офіційних делегацій України та Сербії.
Тим часом в Україні депутати вимагають особистого представлення їм щорічного послання Президента.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter