Янукович прибув з офіційним візитом до Сербії

12:52, 06 червня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович прибув з офіційним візитом до Республіки Сербія.

Янукович відвідав Сербію

Візит відбувається на запрошення Президента цієї країни Томіслава Ніколича, повідомили УНІАН у прес-службі очільника держави.

У президентському палаці «Сербія» відбулася офіційна церемонія зустрічі Януковича і Ніколича.

Військовий оркестр виконав Державні Гімни України та Сербії. Глави держав оглянули стрій воїнів почесної варти.

Церемонія завершилась представленням офіційних делегацій України та Сербії.

Тим часом в Україні депутати вимагають особистого представлення їм щорічного послання Президента.

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