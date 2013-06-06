Янукович прибув з офіційним візитом до Сербії

Президент України Віктор Янукович прибув з офіційним візитом до Республіки Сербія.

Візит відбувається на запрошення Президента цієї країни Томіслава Ніколича, повідомили УНІАН у прес-службі очільника держави. У президентському палаці «Сербія» відбулася офіційна церемонія зустрічі Януковича і Ніколича. Військовий оркестр виконав Державні Гімни України та Сербії. Глави держав оглянули стрій воїнів почесної варти. Церемонія завершилась представленням офіційних делегацій України та Сербії. Тим часом в Україні депутати вимагають особистого представлення їм щорічного послання Президента.

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