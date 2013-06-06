Янукович, вибори, Кіпр - опозиція оприлюднила свої вимоги
Депутати від опозиційних фракцій пояснили, навіщо знесли примірники послання Президента до трибуни.
Як повідомляє Українська правда, опозиція має три вимоги. Передусім, це вимога особистого виступу президента для представлення його щорічного подання.
Крім того, вимоги опозиції стосуються призначення виборів на 5 проблемних округах, виборів у Києві та відмови скасування податкової угоди з Кіпром.
"Згідно Конституції і законодавства України президент зобов’язаний особисто звітувати перед верховною радою, а він нам надіслав документ, у якому немає ні відповідей на ті питання, які б хотіли ми задати, і головне – це порушення конституції людиною, яка має конституцію захищати", - сказав народний депутат Леонід Ємець.
"Крім того, ми вимагаємо, щоб був прийнятий окремий закон, який регулює питання призначення виборів на 5 округах", - додав він.
Також нардеп висловив свою думку на особистій сторінці в facebook.
"З письмовим звітом Януковича ми ознайомились, проте Конституція і Регламент ВРУ вимагають його присутності. Ситуація коли президент ховається від єдиного законодавчого органу країни видається мені далекою від демократії", - заявив депутат.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Віктор Янукович у письмовій формі звернувся із щорічним посланням до Верховної Ради.