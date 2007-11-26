Наступне засідання ВР відбудеться у четвер

Наступне пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться 29 листопада, у четвер, повідомляє прес-служба ВР.

Журналістів вже запрошують на цей день до сесійної зали у будівлі на Грушевського, 5.

У той же час нардепи-бютівці збираються прийти в парламент у вівторок, 27 листопада. Про це в інтерв`ю Лізіповідомив представник БЮТ Андрій Шкіль. Він послався на рішення робочої групи по організації роботи парламенту VI скликання, яка раніше ухвалила провести засідання Верховної Ради у вівторок, 27 листопада. "Група вирішила, що урочисте засідання буде в п`ятницю, 23 листопада, а наступне - у вівторок - 27-го", - відзначив депутат.

За словами Шкіля, у зв`язку з тим, що станом на цей час ніяких інших рішень не приймалося, те він особисто має намір завтра прийти на роботу у Верховну Раду. "Завтра о 10:00 усі наші депутати будуть у парламенті", - запевнив він.

Відповідаючи на питання про те, якими будуть дії членів БЮТ у випадку, якщо будинок парламенту виявиться закритим, Шкіль заявив: "Ми його відкриємо! У нас є ключі". Разом з тим, Шкіль не виключає, що до завтрашнього дня можуть з`явитися якісь нові обставини, що вплинуть на проведення засідання парламенту.

Офіційну позицію фракції БЮТ із приводу можливого проведення засідання ВР 27 листопада одержати поки не вдається, пише Українська правда.

Джерело в керівництві фракції, яке побажало лишитися неназваним, повідомило, що поки це питання фракцією не розглядалося.

Позиція фракції блоку "Наша Україна - Народна самооборона" з даного питанню поки до кінця не ясна.

Депутат Роман Зварич у п`ятницю заявив, що має намір ініціювати засідання робочої групи в понеділок для того, щоб розібратися із ситуацією, а в понеділок повідомив, що поки не варто розжарювати ситуацію в парламенті.

В Апараті Верховної Ради не зареєстровані заявки на проведення будь-яких заходів у парламенті в понеділок або у вівторок.