Суд відхилив позов депутата УДАРу до Кабміну
Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов народного депутата від «УДАРу» Павла Різаненка до Кабінету міністрів України.
Різаненко вимагав визнати нечинною постанову уряду стосовно участі народних депутатів у засіданнях Кабміну виключно за попереднім погодженням з прем’єр-міністром.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".
«Сьогодні моя вимога визнати нечинною постанову Кабміну від 11.03.2013 року №147 «Про внесення змін до регламенту Кабміну» у частині, яка стосується допуску парламентаріїв на урядові засідання, повністю відхилена» , - повідомив депутат.
За словами Різаненка, нова редакція регламенту Кабміну передбачає участь народних депутатів у засіданнях уряду виключно за попереднім погодженням з прем’єр-міністром і в кількості, що не перевищує десяти народних депутатів.
Депутат звернув увагу суду на те, що нова редакція регламенту КМУ суперечить закону «Про статус народного депутата України». У ч.3 ст.17 даного закону чітко вказано, що «народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади» (закону № 2790-XII). Отже, приймаючи зміни до регламенту, Кабмін вчинив всупереч чинному законодавству.
«Сьогодні право безперешкодно відвідувати органи державної влади вже не є безумовним, а залежить від волі прем’єр-міністра Азарова, що в свою чергу призводить до обмеження повноважень народного депутата України», - наголосив Різаненко.