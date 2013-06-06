Суд відхилив позов депутата УДАРу до Кабміну

Різаненко вимагав визнати нечинною постанову уряду стосовно участі народних депутатів у засіданнях Кабміну виключно за попереднім погодженням з прем’єр-міністром.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

«Сьогодні моя вимога визнати нечинною постанову Кабміну від 11.03.2013 року №147 «Про внесення змін до регламенту Кабміну» у частині, яка стосується допуску парламентаріїв на урядові засідання, повністю відхилена» , - повідомив депутат.

За словами Різаненка, нова редакція регламенту Кабміну передбачає участь народних депутатів у засіданнях уряду виключно за попереднім погодженням з прем’єр-міністром і в кількості, що не перевищує десяти народних депутатів.

Депутат звернув увагу суду на те, що нова редакція регламенту КМУ суперечить закону «Про статус народного депутата України». У ч.3 ст.17 даного закону чітко вказано, що «народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади» (закону № 2790-XII). Отже, приймаючи зміни до регламенту, Кабмін вчинив всупереч чинному законодавству.

«Сьогодні право безперешкодно відвідувати органи державної влади вже не є безумовним, а залежить від волі прем’єр-міністра Азарова, що в свою чергу призводить до обмеження повноважень народного депутата України», - наголосив Різаненко.