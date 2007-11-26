Герман про БЮТ, опришків і енкаведистські замашки

Заява члена фракції БЮТ Андрія Шкіля про те, що бютівці можуть своїми ключами відкрити двері парламенту в випадку, коли Верховна Рада 27 листопада виявиться зачиненою, не може не викликати тривожних відчуттів. Таку думку Ганни Герман наводить сайт Партії регіонів.

”Виявляється, люди, які претендують на владу, не шанують порядку, встановлених правил та процедур, законів врешті-решт. Для них не існує Управління державної охорони, до компетенції якого входить зберігання ключів від дверей парламенту, для них немає, виявляється, зачинених дверей, бо вони Двері Держави можуть відкрити підробленими ключами”, - заявила депутат.

”Де ж тоді гарантія, що відкривши у такий спосіб зачинені двері парламенту, бютівці наступного дня не зайдуть так само у квартиру будь-якого громадянина? – схоже Ганну Герман дуже вразило запитання, яке спало їй на думку. - Що це за енкаведистські замашки? – продовжила парламентар. - Як можна в цивілізованому, демократичному суспільстві толерувати подібні наміри? Хто приходить до влади в білих уніформах – опришки з великого шляху? Чи дрібні злодюжки, що можуть підібрати ключ до будь-яких дверей?”

”Мені здається, Андрій Шкіль своєю заявою дав привід до дуже серйозної дискусії... “ – резюмувала регіоналка.