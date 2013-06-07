Азаров каже, що податок для туристів - це поки лише ідея

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на свій сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кабмін не розглядав ніяких пропозицій про введення будь-якого нового законопроекту, пов'язаного з податком на відпочинок за кордоном. Навіть сама назва викликає в мене заперечення», - повідомив глава уряду.

За його словами, єдине, про що може йтися в контексті туристичних зборів – про можливий разовий збір, який міг би використовуватися для компенсації туристу якоїсь шкоди, завданої йому при перебуванні за кордоном.

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«Така норма існує в багатьох країнах, але поки це лише ідея, й вона не знайшла форму нормативного документа. Про це говорили на засіданні уряду, коли слухався звіт Державного агентства з туризму», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство України з питань туризму та курортів ініціювало введення податку в розмірі 1% від мінімальної зарплати на зарубіжний відпочинок.

Міністерство доходів і зборів України очікує цього року зростання платежів за туристичним збором із туристів, які в'їжджають в Україну, на 15-17% - до 45 млн грн, порівняно з показником 2012 року.