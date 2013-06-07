Луценко переконаний, що Тітушка і компанію замовляли з «самого верху»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання в Києво-Святошинському районному суді Київської області, який розглядав його скаргу на відмову Генпрокуратури відкрити провадження проти посадових осіб, які виносили рішення про затримання та арешт Луценка.

“Я переконаний, що рішення про провокації було прийнято на самому верху. Я абсолютно переконаний, що це була спланована провокація. Єдине, що завдяки проблемам у Сніцарчук, вся країна заглянула за завісу і побачила, що готується у 2015 році (коли в Україні відбуватимуться президентські вибори — УНІАН). Це їхній план задіяння гопників під прикриттям міліції”, - сказав Луценко.

За його словами, таким чином наразі всім відомо, що готується на вибори.

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“Мені також дуже цікаво, коли і кого цього разу здадуть. Але у мене підозра, що не здадуть нікого. Наскільки я знаю, наприклад, звільнення пана Пасльона, заступника начальника столичного главку з громадської безпеки, є ніщо, бо він написав заяву про звільнення на пенсію за місяць до цих подій. Тому якщо цим закінчиться, то це значить, що система і далі буде діяти саме так”, - наголосив Луценко, зауваживши, що якщо “здадуть” якогось більш серйознішого посадовця, то ще щось може змінитися.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.