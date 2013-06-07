Суд відмовив побитій журналістці в оскарженні звільнення Тітушка

Суд відмовився розглянути апеляцію журналістки "5 каналу" Ольги Сніцарчук щодо звільнення під заставу Вадима Тітушка, який підозрюється у її побитті на мітингу 18 травня.

Про це "Українській правді" повідомила юрист побитої журналістки Вікторія Кіріна.

"Апеляційна скарга наша по суті не розглядалася. Сьогодні апеляційний суд розглядав, чи має право потерпіла, і, відповідно, її представники, оскаржувати рішення про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу", - розповіла вона.

"На думку апеляційного суду, таку ухвалу має право оскаржувати тільки підозрюваний, обвинувачений, слідчий або прокурор", - уточнила юрист.

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"Тому суд постановив повернути нам апеляційну скаргу як особам, які таку скаргу взагалі не мають права подавати. Повний текст ухвали ми матимемо 13 червня і оскаржимо її у касаційному порядку", - заявила Кіріна.

Вона запевнила, що, "за чинним Кримінальним процесуальним кодексом, потерпілий має право оскаржувати рішення, які стосуються безпосередньо його прав".

"На нашу думку, обрання того чи іншого виду запобіжного заходу не може вважатись таким, що не стосується інтересів потерпілої", - підсумувала адвокат.

Як відомо, співробітники міліції "проявили нерішучість" під час інциденту з побиттям журналістів Сніцарчук та Влада Соделя 18 травня.

За підозрою у нападі затримали Тітушка. Він був у складі групи з близько 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирський.

Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 гривень. Міліція ж покарала дисциплінарним провадженням 15 міліціонерів за бездіяльність.