Азаров радить німцям не клеїти на Україну хибних ярликів

В інтерв’ю виданню Die Zeit Микола Азаров заявив, що Захід навішує Україні хибні ярлики.

«Євро-2012 було для нас стимулом для реалізації великих інфраструктурних проектів… Ми побудували дороги, залізничні вокзали та модернізували аеропорти…Деякі з них навіть в кращому стані, ніж ті, що ви знаєте у Німеччині - просто тому, що вони зроблені з використанням новітніх технологій», - цитує слова Азарова Тиждень.ua.

«Україна далеко не така країна, якою її представляє Захід: корупція, придушення, відсутність демократії. Неправильно клеїти на нас лише такий ярлик», - заявив прем’єр-міністр.

В той же час, видання прокоментувало слова Азарова, посилаючись на статистику і коментарі експертів.

«Про це, звичайно, можна сперечатися. Суперник авторитарного глави держави Віктора Януковича і його прем'єра Азарова Юлія Тимошенко досі сидить у в'язниці. Через її ув’язнення багато західних політиків не поїхали на Євро-2012. А генеральна прокуратура і досі розслідує часті випадки корупції, пов’язаної з чемпіонатом. Витрати на оновлення інфраструктури перед початком турніру росли і росли. За словами експертів, 40% від загального обсягу інвестицій було спрямовано в темні канали. Лише на реконструкцію київського стадіону загалом пішло близько €460 млн замість запланованих €140 млн. Критики звинувачують у цьому горезвісних олігархів, які завдяки зв’язкам з урядом збагатились на державних контрактах», - пише Die Zeit.