Політолог: Кириленко – це феномен Попелюшки

Доля коаліції залежить від трьох людей: від Тимошенко (вона повинна вести не тільки нічні, а ще й денні публічні переговори з дисидентами з НУ), від Кириленка (він повинен розуміти, що якщо п`ятнадцять-сімнадцять осіб один раз проголосують проти нього, то вони завжди голосуватимуть проти) і від Плюща, який утретє захотів виявитися головою Верховної Ради. Так в інтерв’ю УНІАН заявив політолог Віктор Небоженко. “Я вважаю, що конфігурація: Кириленко-спікер, Тимошенко-прем`єр - це погано”, - додав він.

Політолог наполягає на тому, що в Україні має бути сильний голова парламенту. “Не фольклорна істота, не дід Щукар, а сильна вольова людина, здатна чинити опір лідерові більшості”, - уточнив Небоженко.

На думку політолога, країні потрібен сильний і публічний конфлікт між головою Верховної Ради і прем`єр-міністром. Таку точку зору Небоженко пояснює тим, що за п`ятнадцять років вже стало зрозумілим, що за публіка йде до Верховної Ради та до Кабміну: “Нічого високоморального вгору пробитися не може”.

Тому, на думку Небоженка, найкращою буде ситуація, коли “Голова Верховної Ради повинен буде вставати вранці і казати: що вони там сьогодні такого накоїли поганого у виконавчій владі? А голова виконавчої влади зі свого боку міркуватиме так: я можу підписати цей документ на півтора мільйони доларів (дрібниця, а приємно), але ж завтра в парламенті здіймуть галас. Отакі повинні бути людські відчуття у прем`єр-міністра і спікера”, - підсумував політолог. “А нам підсовують сильну, вольову, талановиту людину Юлію Володимирівну Тимошенко та Кириленка. Він добрий хлопець, що й казати. Він якось непомітно, без скандалів, пройшов ці шістнадцять років, але це феномен Попелюшки. Стрімке зростання Кириленка було результатом особистої політики Ющенка, тепер Президент збирає плоди. Людина піднялася, а тепер у нього власний погляд на речі, а в поєднанні Луценко – Тимошенко – Кириленко - це небезпечна тріада. І тут важливо, щоб і Плющ, і Кириленко сіли б за стіл переговорів, а потім сказали б: заради єдності демократичної коаліції відходимо на один крок назад”, - сказав Небоженко.

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