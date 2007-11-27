Політолог: Кириленко – це феномен Попелюшки

18:57, 27 листопада 2007
Політика
1357 0

Як зробити, щоб прем’єр не крав?

Доля коаліції залежить від трьох людей: від Тимошенко (вона повинна вести не тільки нічні, а ще й денні публічні переговори з дисидентами з НУ), від Кириленка (він повинен розуміти, що якщо п`ятнадцять-сімнадцять осіб один раз проголосують проти нього, то вони завжди голосуватимуть проти) і від Плюща, який утретє захотів виявитися головою Верховної Ради. Так в інтерв’ю УНІАН заявив політолог Віктор Небоженко. “Я вважаю, що конфігурація: Кириленко-спікер, Тимошенко-прем`єр - це погано”, - додав він.

Політолог наполягає на тому, що в Україні має бути сильний голова парламенту. “Не фольклорна істота, не дід Щукар, а сильна вольова людина, здатна чинити опір лідерові більшості”, - уточнив Небоженко.

На думку політолога, країні потрібен сильний і публічний конфлікт між головою Верховної Ради і прем`єр-міністром. Таку точку зору Небоженко пояснює тим, що за п`ятнадцять років вже стало зрозумілим, що за публіка йде до Верховної Ради та до Кабміну: “Нічого високоморального вгору пробитися не може”.

Тому, на думку Небоженка, найкращою буде ситуація, коли “Голова Верховної Ради повинен буде вставати вранці і казати: що вони там сьогодні такого накоїли поганого у виконавчій владі? А голова виконавчої влади зі свого боку міркуватиме так: я можу підписати цей документ на півтора мільйони доларів (дрібниця, а приємно), але ж завтра в парламенті здіймуть галас. Отакі повинні бути людські відчуття у прем`єр-міністра і спікера”, - підсумував політолог. “А нам підсовують сильну, вольову, талановиту людину Юлію Володимирівну Тимошенко та Кириленка. Він добрий хлопець, що й казати. Він якось непомітно, без скандалів, пройшов ці шістнадцять років, але це феномен Попелюшки. Стрімке зростання Кириленка було результатом особистої політики Ющенка, тепер Президент збирає плоди. Людина піднялася, а тепер у нього власний погляд на речі, а в поєднанні Луценко – Тимошенко – Кириленко - це небезпечна тріада. І тут важливо, щоб і Плющ, і Кириленко сіли б за стіл переговорів, а потім сказали б: заради єдності демократичної коаліції відходимо на один крок назад”, - сказав Небоженко.

Інші думки політологів щодо спікера ВР та перспектив демкоаліції, ймовірності переговорів Ющенка та Ахметова про “ширку”, можливості парламентського життя без коаліції взагалі читайте тут

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter