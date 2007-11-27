Генпрокурор: якщо Ляшко вважає, що це злочин...

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО радить народному депутату від БЮТ Олегу ЛЯШКУ звернутися із заявою для перевірки його інформації про нібито спробу підкупу депутатів за відкликання підпису під угодою про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас він зауважив: «До нас письмової інформації не надходило. Якщо ЛЯШКО вважає, що це злочин, хай звертається до нас. Проведемо перевірку. Якщо буде встановлено, що факт мав місце, буде порушено кримінальну справу».

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада О.ЛЯШКО в ефірі «5 каналу» заявив, що за відмову від підпису під коаліційною угодою йому пропонували 20 млн. доларів.